“Lottizzazione abusiva vicino la torre di Monterosso a Realmonte”, tutti assolti

Nel 2019 il GIP del Tribunale di Agrigento aveva disposto il sequestro di un’area di oltre 15 ettari e degli immobili realizzati a cura della società Agriper. Il Tribunale di Agrigento ieri ha assolto, con la formula “perché il fatto non sussiste” Lorenzo Catanzaro ed il Padre Alfonso (defunto).

Assolti anche i Tecnici che curarono le pratiche amministrative, per il rilascio delle autorizzazioni a costruire, in servizio al Comune di Realmonte (Giuseppe Vella) e alla Soprintendenza di Agrigento (Agostino Friscia e Calogero Carbone) In tribunale gli Avvocati: R. Mangano, V. Giacona, A. Paternò, e l’Architetto Alessandro Carlino hanno provato e documentato che nessun illecito era stato commesso.

La società AGRIPER (riconducibile ai Signori Catanzaro) dopo 5 anni dal sequestro auspica di poter riprendere a sostenere gli investimenti per creare nuova occupazione.