Maltrattamenti su minori, arrestati medico ed ex frate

Sono finiti agli arresti domiciliari un medico e un ex frate francescano residenti in un comune delle Madonie, nel Palermitano, accusati di maltrattamenti nei confronti di minori. Gli agenti della polizia di Stato, su disposizione della Procura di Termini Imerese, hanno eseguito una duplice ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dei due indagati. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Termini Imerese. I reati contestati sono quelli di maltrattamenti, anche nei confronti di minori. In particolare al medico, in qualità di genitore, e all’ex religioso, in qualità di “padre spirituale” della famiglia, è contestata una costante opera di manipolazione psicologica e di isolamento dei figli della coppia dal mondo esterno, al fine di indurli a riferire violenze fisiche inesistenti commesse dalla madre, con la finalità di distruggere la sua figura genitoriale. La vicenda nasce a seguito delle dichiarazioni rese dai figli della coppia nel corso del procedimento civile di separazione instaurato presso il Tribunale ordinario di Termini Imerese, nell’ambito del quale i ragazzi sono stati ascoltati come testimoni. Una delicata e articolata attività investigativa ha consentito agli agenti della Polizia di Stato della Sezione di polizia giudiziaria della Procura di Termini Imerese, di ricostruire dettagliatamente reiterati episodi di maltrattamenti che hanno consentito l’adozione della severa misura degli arresti domiciliari.