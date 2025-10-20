Giudiziaria

Manifestazione non autorizzata: a processo vicesindaco, ex sindaco e attivista di Lampedusa 

I tre politici, secondo l’accusa, manifestarono contro l’ipotesi del governo di allestire una tendopoli di migranti sull’isola

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

A processo con l’accusa di manifestazione pubblica senza l’avvio alle autorità. Tre esponenti politici di Lampedusa compariranno il prossimo 12 febbraio davanti il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta. Si tratta del vicesindaco Attilio Lucia, l’ex sindaco Salvatore Martello, e dell’attivista Giacomo Sferlazzo, coordinatore del movimento politico-culturale “Pelagie Mediterranee”.

I loro difensori, gli avvocati Leonardo Marino,Vincenzo Caponnetto, Nicola Grillo e Giuseppe Grillo, hanno impugnato il decreto penale con il quale era stata disposta la condanna a quaranta giorni di arresto. La vicenda risale alla protesta di piazza organizzata nel settembre 2023 quando i tre, secondo l’accusa, manifestarono contro l’ipotesi del governo di allestire una tendopoli di migranti sull’isola. 

