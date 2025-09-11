Medico morto in incidente stradale, chiesti 7 rinvii a giudizio

La Procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio di sette persone nell’ambito dell’inchiesta per omicidio stradale sulla morte del medico di Sant’Agata di Militello, Francesco Maniaci, 43 anni, ucciso da un grosso pino caduto sulla sua macchina il 9 ottobre 2023 mentre si trovava vicino Campofelice di Roccella, sulla A20, Messina-Palermo. La vittima stava andando al lavoro all’ufficio di medicina legale dell’Inps di Trapani. L’udienza preliminare si terrà il prossimo 23 ottobre davanti al gup Gregorio Balsamo.

Gli indagati sono responsabili e direttori dei lavori di manutenzione stradale demandati al Consorzio autostrade siciliane. La richiesta di rinvio a giudizio per loro è stata formulata dal sostituto procuratore Giacomo Barbara. I familiari del medico sono rappresentate dall’avvocato Massimiliano Fabio.