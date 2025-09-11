Giudiziaria

Medico morto in incidente stradale, chiesti 7 rinvii a giudizio

Il medico Francesco Maniaci, 43 anni, ucciso da un grosso pino caduto sulla sua macchina il 9 ottobre 2023

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

La Procura di Termini Imerese ha chiesto il rinvio a giudizio di sette persone nell’ambito dell’inchiesta per omicidio stradale sulla morte del medico di Sant’Agata di Militello, Francesco Maniaci, 43 anni, ucciso da un grosso pino caduto sulla sua macchina il 9 ottobre 2023 mentre si trovava vicino Campofelice di Roccella, sulla A20, Messina-Palermo. La vittima stava andando al lavoro all’ufficio di medicina legale dell’Inps di Trapani. L’udienza preliminare si terrà il prossimo 23 ottobre davanti al gup Gregorio Balsamo.

Gli indagati sono responsabili e direttori dei lavori di manutenzione stradale demandati al Consorzio autostrade siciliane. La richiesta di rinvio a giudizio per loro è stata formulata dal sostituto procuratore Giacomo Barbara. I familiari del medico sono rappresentate dall’avvocato Massimiliano Fabio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sicilia

Carceri, Sap: “in Sicilia carenza di organico tra le forze dell’ordine”
Catania

Covid a Catania, l’infettivologo: “picco casi, ma pericolo è passato”
Ragusa

Tamponamento a catena lungo la Ss115, strada chiusa in attesa della risoluzione
Giudiziaria

Medico morto in incidente stradale, chiesti 7 rinvii a giudizio
Politica

Luigi Genovese è il nuovo presidente dell’Azienda siciliana trasporti
Agrigento

“Lezioni regolari dal 15 settembre al plesso Pirandello”, l’annuncio del sindaco