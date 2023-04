Migranti, rinviata udienza Open Arms a Palermo con Salvini

È stata rinviata per motivi istituzionali di Matteo Salvini, l’udienza che sarebbe stata in programma per domani, a Palermo, per il caso Open Arms. L’udienza è stata spostata al 5 maggio.Salvini è imputato nel processo Open Arms con l’accusa di sequestro di persona per i fatti accaduti nell’agosto di 4 anni fa, quando 147 migranti, a bordo della nave Open Arms, sono rimasti per due settimane in mare in attesa di un porto per lo sbarco.