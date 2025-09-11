Giudiziaria

“Minacce di morte a famiglia per impossessarsi della casa”, due condanne

Due anni di reclusione per avere aver minacciato di morte un’intera famiglia – padre e madre con due figli minorenni – con lo scopo di fargli abbandonare la casa in cui vivono

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

Due anni di reclusione per avere aver minacciato di morte un’intera famiglia – padre e madre con due figli minorenni – con lo scopo di fargli abbandonare la casa in cui vivono e impossessarsi dell’immobile. Il gup del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha condannato Giuseppe Casà, 29 anni e Samuel Pio Donzì, 24 anni. Un terzo imputato – Gabriele Minio, 37 anni – sarà giudicato separatamente.

Tutti peraltro sono soggetti noti alle forze dell’ordine per essere stati coinvolti di recente – a vario titolo – nella maxi inchiesta sulla riorganizzazione della mafia a Villaseta. La procura di Agrigento aveva chiesto la condanna a 6 anni di reclusione. Il giudice ha riqualificato il reato di estorsione in minacce mentre per i danneggiamenti è stato disposto il non luogo a procedere poiché le querele erano state ritirate. 

La vicenda risale alla fine del maggio dello scorso anno e ruota attorno ad un appartamento a Raffadali abitato da due coniugi e dai figli minorenni. Immobile che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe fatto gola a Minio, vicino di casa della giovane coppia. Marito e moglie che, nel giro di poche settimane, sarebbero diventati facile bersaglio degli indagati: insulti, minacce, tentativi di effrazione e colpi di pistola contro la loro auto. “Chiama tuo marito.. u capisci ca ti sparo..chiama tuo marito che lo ammazziamo..”. Un vero e proprio incubo che ha convinto i coniugi a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine prima di ritirare la querela, probabilmente, per paura di ritorsioni. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Sequestrato carico di tabacco di contrabbando destinato a Canicattì, un arresto 
Agrigento

“Lenzuo-Leo”, l’iniziativa del Leo Club Agrigento per aiutare chi è in difficoltà
Licata

Aggredisce la moglie che voleva farlo smettere con la droga, misura cautelare per licatese licata
Montevago

Evade dai domiciliari, arrestata 43enne agrigentina 
Apertura

Bruciata l’auto dell’ex presidente del consiglio comunale di Ravanusa, indagini
Apertura

Aggredisce i carabinieri, feriti due militari: denunciato trentenne 