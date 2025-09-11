Giudiziaria

“Minacciò sindaco di Campobello con una pistola”, 31enne patteggia un anno e otto mesi 

Il fatto più eclatante è avvenuto, invece, lo scorso 7 dicembre quando fermò il sindaco – che si trovava in compagnia di un amico in strada – minacciandolo con una pistola

Un anno e otto mesi per stalking, tentata estorsione e minacce al sindaco di Campobello di Licata. Si chiude con il patteggiamento la vicenda giudiziaria che vede protagonista Ignazio Accascio, 31 anni.

L’accordo tra accusa e difesa – rappresentati dal pm Gloria Andreoli e dall’avvocato Giancarlo Tricoli – è stato ratificato dal giudice Micaela Raimondo. L’uomo rischiava il processo per aver perseguitato il primo cittadino con messaggi minatori e insulti a lui e alla sua famiglia.

Il fatto più eclatante è avvenuto, invece, lo scorso 7 dicembre quando fermò il sindaco – che si trovava in compagnia di un amico in strada – minacciandolo con una pistola. L’arma non è mai stata ritrovata e i carabinieri, durante una perquisizione, trovarono in casa del trentunenne un’arma giocattolo.  

