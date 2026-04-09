Canicattì

Morto a 21 anni mentre lavorava in “nero” in un’azienda a Canicattì, in 4 a processo 

La vicenda riguarda la tragica morte di Angelo Giardina, deceduto a soli 21 anni travolto da un muletto mentre lavorava “in nero” in un’azienda a Canicattì

Pubblicato 20 ore fa
Da Giuseppe Castaldo



In quattro finiscono a processo per la morte di Angelo Giardina, il 21enne canicattinese deceduto in un tragico incidente nel giugno 2024, travolto dal muletto che stava manovrando all’interno dell’area di una ditta per la quale lavorava “in nero”. La Procura di Agrigento – con il pm Elettra Consoli – ha disposto la citazione a giudizio nei confronti dei proprietari e gestori di fatto dell’azienda che si occupa di movimento terra.

Si tratta di Giovanna Calderaro (difesa dagli avvocati Giuseppe Barba e Carmelo Luca Lalomia), 52 anni, Calogero Calderaro (difeso dall’avvocato Calogero Meli), 83 anni, Arcangelo Monachello, 44 anni, e Maria Eleonora Cassaro, 79 anni (entrambi difesi dall’avvocato Maria Lo Giudice). Tutti compariranno il prossimo 18 dicembre davanti il giudice del tribunale di Agrigento, Katia La Barbera. I primi tre sono accusati di omicidio colposo mentre alla Cassaro viene contestato il reato di sottrazione di cose per aver “disperso” il carrello elevatore che era stato sequestrato dall’autorità giudiziaria subito dopo l’incidente.

La vicenda risale all’estate 2024. Il 24 giugno, all’interno dell’area di una ditta che si occupa di edilizia, Giardina perde la vita a causa del ribaltamento del muletto – dal peso di oltre 4 tonnellate – che stava manovrando. Il giovane, dai successivi accertamenti dei carabinieri, è risultato peraltro sprovvisto di una regolare assunzione. Era di fatto un lavoratore in nero. Ai due Calderaro, proprietari e gestori di fatto dell’azienda, e a Monachello, formalmente dipendente nonché responsabile del personale, viene contestato il reato di omicidio colposo per aver “omesso l’adeguata formazione e addestramento al giovane”, per aver “omesso la vigilanza anche in relazione alle condizioni di sicurezza del mezzo” e aver “omesso la vigilanza del cantiere all’interno del quale il muletto era utilizzato”. A Giovanna Calderaro e Arcangelo Monachello, inoltre, vengono contestati anche ulteriori violazioni in tema di sicurezza sul lavoro e, in particolare, per “aver affidato a Giardina compiti senza tenere conto delle capacità e delle condizioni” nonché di aver “omesso di prendere misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone di grave rischio”.

A Maria Eleonora Cassaro, in concorso con altri due, viene infine contestato il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, infatti, avrebbe “disperso” il muletto a lei affidato che era stato posto sotto sequestro subito dopo l’incidente. Gli indagati avranno adesso venti giorni di tempo per presentare memorie o chiedere di essere interrogati per scongiurare la richiesta di rinvio a giudizio. La morte di Angelo Giardina, giovane conosciuto da molti, ha suscitato sgomento nella comunità canicattese. Il sindaco, dopo il tragico evento, dichiarò anche il lutto cittadino. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Apertura

“La sua auto è stata utilizzata per una rapina”, arrestati due truffatori a Porto Empedocle 
burgio

Truffa del finto carabiniere, anziana consegna orologi e oro 
Agrigento

Sei nuove laureate in Infermieristica ad Agrigento, professionalità per il futuro della sanità territoriale
PRIMO PIANO

Maxi furto di rame dai pali della luce, danni per 25 mila euro 
Agrigento

Ritrovata dai carabinieri la trentenne scomparsa dall’ospedale di Agrigento
Apertura

Tragico schianto nella notte, morti 25enne e il suocero di 54 anni: in ospedale la figlia 
banner italpress istituzionale banner italpress tv