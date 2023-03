Naro, condanna definitiva per un medico accusato di omicidio colposo 

Diventa definitiva la condanna a tre mesi e venti giorni di reclusione nei confronti del medico di base di Naro, Salvatore Bona, 72 anni, accusato di omicidio colposo in seguito alla morte di una pensionata -Grazia Tedesco – avvenuta nel 2014 dopo un intervento in ambulatorio per le vene varicose. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione. Confermata la sentenza di primo e secondo grado.

La vicenda per la quale è arrivata la condanna riguarda la paziente morta dopo un intervento in ambulatorio in quanto, secondo l’accusa, il suo medico di base “sebbene protamente avvisato dei sintomi”, avrebbe sottovalutato le possibili conseguenze dell’intervento. Nella vicenda era stato coinvolto in una prima fase anche un chirurgo vascolare catanese che però fu assolto dalle accuse.