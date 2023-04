“Non comunica vincita per non perdere reddito cittadinanza”, assolto favarese

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento Michele Dubini ha disposto l’assoluzione nei confronti di Mario Bellavia, 32 anni di Favara. L’imputato, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, era finito a processo con l’accusa di aver omesso di comunicare due vincite al gioco al fine di non perdere il beneficio del reddito di cittadinanza.

La difesa nel corso del dibattimento è riuscita a dimostrare che, in considerazione dell’investimento fatto per giocare, il netto vinto era al di sotta della soglia dei 6 mila euro che deve essere obbligatoriamente comunicata per legge.

La vicenda risale all’estate 2019. L’uomo ha vinto una prima somma – 19.200 euro – al gioco Cash Games. Un’altra vincita gli ha fruttato ulteriori 6.500 euro ma – considerando quanto investito – il netto non ha superato la somma di 6 mila euro. Per questo motivo, così come richiesto anche dal pubblico ministero, il favarese è stato assolto.