Giudiziaria

Peculato e falso, carabiniere rinviato a giudizio 

Il militare è accusato di aver “gonfiato” i fogli di viaggio per ottenere il pagamento degli straordinari e di aver utilizzato l’auto di servizio senza finalità di lavoro

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di Stefano Zammuto – carabiniere  in servizio tra il 2021 ed il 2023 al Reparto operativo del comando provinciale – con l’accusa di peculato, falso e truffa. Il processo si aprirà il prossimo 8 gennaio. Le indagini sono state svolte dagli stessi carabinieri.

Il militare dell’Arma è accusato di aver “gonfiato” i fogli di viaggio per ottenere una maggiore retribuzione con il pagamento degli straordinari. Tra le accuse anche quella di aver utilizzato l’auto di servizio senza però alcune finalità di lavoro.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Ancora maltempo ad Agrigento, diramata nuova allerta gialla 
Apertura

Pensionato scomparso a Raffadali, ritrovata l’auto ma di Vincenzo Milisenda nessuna traccia 
Apertura

AICA chiede l’intervento urgente di Schifani: “Soluzione politica per salvare il sistema idrico”
Agrigento

AICA, avanzano i lavori per la nuova rete idrica di Agrigento 
Politica

Patrimonio bibliografico, Iacono (PD): “Una legge per il riconoscimento delle biblioteche indipendenti”
Sicilia by Italpress

Al Teatro Massimo di Palermo la finale del 24esimo Concorso lirico “Ottavio Ziino”