Porta droga e cellulari a detenuto, arrestato sovrintendente polizia penitenziaria

Droga e cellulari in carcere ai detenuti. I carabinieri della Compagnia di Noto hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un appartenente alla polizia penitenziaria. Il provvedimento, emesso dal gip di Siracusa, su richiesta della procura, ha riguardato un sovrintendente di Polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Noto. Avrebbe piu’ volte stretto accordi con i parenti di un detenuto per introdurre, dietro compenso, beni di varia natura, nonche’ stupefacenti.

L’agente di custodia sarebbe arrivato a offrire la propria disponibilita’ per far pervenire “regali” e “profumi” ai detenuti, sfruttando qualifica e posizione all’interno dell’istituto penitenziario. Tra i beni oggetto degli accordi figurano anche significative quantita’ di stupefacente per i detenuti, nascoste anche in confezioni di creme idratanti.

Le indagini hanno permesso di accertare responsabilita’ penali anche a carico di almeno altre tre persone: un complice, incaricato costantemente del ritiro materiale del denaro, con il compito di allontanare ogni possibile sospetto sull’agente, e due donne, parenti del detenuto, che effettuavano i pagamenti. Ogni consegna fruttava centinaia di euro. In sede di interrogatorio di garanzia, svoltosi dinanzi al gip, l’indagato ha ammesso le sue responsabilita’.