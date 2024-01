Posta su Facebook armi e munizioni, in casa aveva arsenale: arrestato pensionato 

Posta su facebook una foto con munizioni e bossoli, scatta una perquisizione e in casa gli trovano un arsenale. Un pensionato agrigentino di 84 anni – A.C. – è stato arrestato dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento in flagranza di reato per detenzione illegale di armi e munizioni. Il controllo è scattato in un appartamento dia Garibaldi. L’intuizione dei poliziotti, dopo aver visto la foto sui social, si è rivelata vincente.

Gli agenti hanno trovato in casa dell’uomo un deposito di armi occultato abilmente in un doppiofondo di una cassaforte. In totale sono state sequestrate 13 pistole, alcune delle quali con matricolo abrasa, e due fucili oltre al vario munizionamento. L’indagato è comparso questa mattina davanti il gip Giuseppe Miceli che ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora.