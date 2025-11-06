Giudiziaria

“Quasi tremila cessioni di cocaina in sei mesi”, 4 indagati a Palma di Montechiaro

In appena sei mesi - tra aprile 2022 e ottobre 2022 - sarebbero stati accertati oltre 2.600 episodi di cessione di cocaina

Pubblicato 21 ore fa
Da Giuseppe Castaldo

La procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di quattro persone coinvolte in un’inchiesta che ipotizza un vasto traffico di cocaina a Palma di Montechiaro. Il provvedimento, che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, è firmato dal procuratore capo Giovanni Di Leo. In quattro rischiano il processo: si tratta di un quarantunenne, due quarantacinquenni e un ventisettenne, tutti di Palma di Montechiaro.

Le indagini, eseguite sul campo dalla Squadra mobile di Agrigento, dai poliziotti del locale commissariato e dalla Guardia di Finanza, ipotizzano una rete di spaccio di stupefacente. In appena sei mesi – tra aprile 2022 e ottobre 2022 – sarebbero stati accertati oltre 2.600 episodi di cessione di cocaina, a volte anche a minorenni. Il personaggio principale dell’inchiesta è un quarantenne di Palma di Montechiaro, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti.

Gli indagati – difesi dagli avvocati Gaspare Lombardo, Rossana Avanzato e Valeria Martorana – avranno adesso venti giorni di tempo per presentare memorie o chiedere di essere interrogati dal pm per scongiurare la richiesta di rinvio a giudizio. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Furti di auto ed estorsioni, 7 arresti
AperturaIn aggiornamento

Blitz antidroga a Canicattì, 6 arresti 
Agrigento

Ritira la pensione e viene “scippato” in pieno centro, caccia al bandito
Agrigento

Leo Club Agrigento, donati piumoni e coperte alla Caritas per i più bisognosi
Apertura

In fiamme tre betoniere di una ditta di calcestruzzi, indagini 
Agrigento

Ladri “visitano” casa di impiegata, portati via 20mila euro tra soldi e gioielli 