Temporali in arrivo, la Protezione civile dirama l’allerta gialla

Una perturbazione di origine atlantica porterà da domani, un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, con precipitazioni da sparse a diffuse. Allerta gialla anche per la Sicilia. A diffondere l’avviso, con validità dalle dalle ore 16:00 del 22 dicembre 2025 fino alle ore 24:00 del 23 dicembre 2025, il dipartimento di Protezione civile della Regione Siciliana.

Sono previste piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati, venti forti dai quadranti sud-orientali e mari molto mossi, con particolare riferimento ai bacini occidentali.

I sindaci della provincia di Agrigento invitano la popolazione a prestare attenzione specialmente durante i rovesci, monitorare i deflussi nelle aree urbane e nei luoghi abitualmente soggetti ad allagamenti; limitare gli spostamenti in caso di forti piogge e prestare cautela alla guida a causa delle raffiche di vento e del fondo stradale scivoloso; evitare le zone esposte al moto ondoso (moli, banchine, spiagge) a causa delle condizioni del mare previste come “molto mosse”.