Ancora un incidente a Porta Aurea, due feriti 





Ancora un incidente a Porta Aurea, a pochi passi dalla Valle dei Templi di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due automobili.

Il bilancio è di altrettanti feriti, per fortuna in maniera lieve. Si tratta dei conducenti dei veicoli. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Agrigento. I vigili si sono occupati dei rilievi utili per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.