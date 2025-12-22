Agrigento

Ancora un incidente a Porta Aurea, due feriti 

Ancora un incidente a Porta Aurea, a pochi passi dalla Valle dei Templi di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Sandro Catanese



Ancora un incidente a Porta Aurea, a pochi passi dalla Valle dei Templi di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due automobili.

Il bilancio è di altrettanti feriti, per fortuna in maniera lieve. Si tratta dei conducenti dei veicoli. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Agrigento. I vigili si sono occupati dei rilievi utili per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

di Sandro Catanese

Ancora un incidente a Porta Aurea, due feriti 
Sicilia by Italpress

Donna ferita a colpi di fucile a Palermo, la Prefettura istituisce una nuova “zona rossa”
Lampedusa

Condannato per scafismo, riceve la grazia dal Presidente Mattarella
Agrigento

Temporali in arrivo, la Protezione civile dirama l’allerta gialla
Palermo

Spari a Palermo, individuato il giovane: indagato
Ultime Notizie

Rapina negozio e ferisce commesso, incastrato da Dna
banner italpress istituzionale banner italpress tv