Spari a Palermo, individuato il giovane: indagato

E' stato lo stesso ventenne a indicare la zona dove si trovava l'arma

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 E’ stato individuato il giovane di 20 anni che ha esploso un colpo di fucile da caccia ferendo Valentina Peonio, 33 anni, la notte tra sabato e domenica in piazza Nascè a Palermo. L’indagato si trova negli uffici della squadra mobile per essere interrogato. Secondo quanto hanno ricostruito gli agenti della squadra mobile la vittima insieme ad un’amica aveva visto il fucile dentro l’auto e per questo aveva accelerato il passo verso la propria auto. Il giovane, che è residente nel quartiere Borgo Nuovo, ha imbracciato il fucile per mostrarlo alla ragazza che era seduta con lui in auto quando è partito un colpo. Avendo visto la donna ferita il giovane le è corso incontro e le ha chiesto scusa. Poi è salito sulla sua Smart ed è fuggito con l’amica. Il giovane preso dal panico poi avrebbe sotterrato il fucile in un terreno vicino casa. E’ stato lo stesso ventenne a indicare la zona dove si trovava l’arma. La Scientifica ha preso il fucile e sta eseguendo i rilievi.

