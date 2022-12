Racalmuto, botte per costringerla a fare sesso: moglie conferma accuse

Conferma le accuse nonostante abbia ritirato la querela nei confronti del marito. Si è svolto questa mattina l’incidente probatorio, davanti il giudice Francesco Provenzano, di una quarantaduenne nigeriana ma residente a Racalmuto. La donna aveva denunciato il marito accusandolo di maltrattamenti, di averla minacciata e picchiata per costringerla a fare sesso. Poi il dietrofront con il ritiro della querela ma, essendo reati perseguibili d’ufficio, il processo prosegue. A chiedere, e ottenere, l’incidente probatorio è stato il sostituto procuratore Gloria Andreoli. La donna, di fatto, ha confermato quanto raccontato in precedenza. Il prossimo 1 febbraio proseguirà l’esame per cristallizzare le prove. Il giudice intanto ha conferito incarico alla psicologica Daniela Pulci per verificare lo stato della quarantaduenne.