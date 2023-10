Ribera, minaccia e picchia il compagno: denunciata casalinga 

Una quarantaseienne casalinga di Ribera è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia dopo aver insultato, aggredito e minacciato il compagno. La vicenda è avvenuta negli scorsi giorni all’interno delle mura domestiche. A raccontare l’aggressione ai carabinieri è stato un cinquantacinquenne del posto. L’operaio ha riportato alcuni traumi ed ecchimosi, fortunatamente non gravi.

La donna, secondo quanto ricostruito, sarebbe andata in escandescenza al culmine dell’ennesima lite. Dalle parole si è passati ai fatti con spintoni e schiaffi. Il cinquantacinquenne è riuscito a divincolarsi e allontanarsi. La procura di Sciacca ha aperto un fascicolo d’inchiesta ed è stato attivato il codice rosso, l’iter che tutela le persone vittime di violenza.