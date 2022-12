Rissa e spari in discoteca, convalidato fermo ragazzo

Il gip Maria Cristina Sala ha convalidato il fermo del ragazzo di 18 anni, Manuele Catalano, e ha disposto la misura cautelare del carcere: il giovane ha sparato durante una rissa nella discoteca Mob di Carini, è accusato di tentativo di omicidio e porto abusivo di arma.

Il ragazzo nel corso dell’interrogatorio di garanzia avrebbe raccontato al giudice di avere trovato la pistola e di avere sparato per cercare di fermare la rissa. Una versione che non ha convinto. Gli spari esplosi in aria sono stati ripresi da una telecamera. Le indagini sulla rissa sono condotte dai carabinieri che stanno ancora vagliando le posizioni di altri giovani coinvolti.

Il legale della difesa, l’avvocato Francesca Russo, contesta la ricostruzione dell’accusa e ritiene che ci siano i margini per un immediato ricorso al tribunale del Riesame per chiedere alla scarcerazione dell’indagato.