Sara come Lorena, un’altra studentessa uccisa a cinque anni esatti di distanza

Sara come Lorena. A distanza di cinque anni dal femminicidio della giovane favarese, uccisa dal fidanzato a Furci Siculo, oggi pomeriggio un altro efferato episodio di violenza si è consumato a Messina. Sara Campanella, studentessa universitaria 22 anni e’ stata uccisa con una coltellata al collo che gli ha reciso la giugulare, probabilmente da un coetaneo con cui aveva avuto una relazione che aveva però deciso di troncare.

“Non ci sono parole per descrivere il profondo dolore che ho riprovato per la morte di Sara Campanella. Questa morte ha molte similitudini con quella di mia figlia Lorena avvenuta 5 anni fa sempre il 31 marzo. Purtroppo per mia figlia ancora non abbiamo avuto giustizia definitiva e dovremo attendere la Cassazione“. Lo dice all’ANSA Enzo Quaranta padre di Lorena.

Anche Sara, come Lorena, frequentava il terzo anno della facoltà di Tecniche di laboratorio Biomedico nell’ateneo messinese e faceva la tirocinante proprio nell’ospedale dove è deceduta.

“Sono senza parole – ha detto il sindaco di Messina Federico Basile – Oggi la città è stata scossa da una tragedia immensa: Una giovane vita è stata spezzata in modo brutale. La violenza di questo gesto ci lascia increduli e profondamente addolorati”.

I Carabinieri stanno cercando di ricostruire cosa sia avvenuto; è stato anche controllato il telefonino della vittima, nella speranza di trovare elementi utili che possano ricondurre all’assassino.

Dopo la notizia dell’omicidio, tanti studenti e colleghi della vittima sono andati al pronto soccorso disperati.

“L’università di Messina – ha aggiunto la rettrice Giovanna Spatari – si stringe attorno ai familiari, agli amici e ai colleghi Di Sara. Quando una vita viene spezzata in un modo così brutale, la nostra sofferenza è ancora più acuta”.