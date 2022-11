“Se non prendo il treno faccio saltare in aria la stazione”, arrestato due volte in quattro giorni 

“Se vi avvicinate vi ammazzo, sbirri di… Se non mi fate prendere il treno stanotte faccio saltare in aria la stazione e distruggo tutte cose”. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno arrestato Michele Lo Medico, cinquantenne palermitano, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di arma atta ad offendere. L’uomo, brandendo una spranga in ferro, ha minacciato ripetutamente gli agenti di polizia intervenuti alla stazione Bassa di Agrigento in seguito ad una segnalazione. Una condotta violenta e non certamente nuova.

Il palermitano, appena quattro giorni fa, era stato arrestato dalla polizia alla stazione Centrale per aver minacciato capotreno e passanti con una bottiglia in vetro pretendendo di salire senza biglietto. Ieri pomeriggio l’ennesimo episodio. All’arrivo degli agenti gli animi si sono accesi con minacce e lancio di pietre.

Questa mattina l’uomo, difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato, è comparso in tribunale. Il giudice Iacopo Mazzullo ha convalidato il provvedimento decidendo di non applicare alcuna misura cautelare. L’accusa, sostenuta dal pm Giulia Sbocchia, chiedeva i domiciliari. La difesa ha già preannunciato richiesta di perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e volere.