Sistema Montante, teste: “Dia indagava anche su Moncada re dell’eolico”

“Sono state svolte delle attivita’ preliminari su Salvatore Moncada perche’ rilevante dal punto di vista economico patrimoniale ma non e’ stata proposta nessuna misura di prevenzione”. Lo ha affermato Salvatore Trigona, in servizio alla Dia di Agrigento e attualmente in pensione, deponendo al processo sul cosiddetto “Sistema Montante” che si celebra nell’aula bunker del carcere di Caltanissetta nei confronti di 30 imputati. Il teste, rispondendo alle domande del Pm Davide Spina e degli avvocati del collegio difensivo Giuseppe Dacqui’, Mario Brancato e Giuseppe Panepinto, ha dichiarato che i suoi superiori chiesero di attenzionare il re dell’eolico Salvatore Moncada, deceduto lo scorso anno. Una richiesta partita prima del dicembre 2012, da Giuseppe D’Agata, all’epoca capocentro della Dia di Palermo e dal comandante Antonino Caldarella.

I due ufficiali, nel corso di una riunione che si svolse alla Dia di Agrigento, “ci chiesero – ha sottolineato il teste – di effettuare su Moncada degli accertamenti di natura economico-patrimoniale. Io ed un mio collega osservammo che non c’erano sufficienti indizi per essere proposta una misura di prevenzione. Due mesi prima, nel corso di un briefing, D’Agata ci propose, senza entrare nei dettagli, di avviare delle indagini. Dopo gli accertamenti venne elaborato un prospetto riepilogativo sulle societa’ di Moncada. Successivamente – ha aggiunto il teste – abbiamo effettuato delle indagini patrimoniali su Marco Campione. Moncada e Campione erano compartecipi in due societa’. Ogni societa’ aveva come soci dei soggetti giuridici, una sorta di catena di Sant’Antonio. L’attivita’ su Moncada e’ stata limitata al rapporto societario con Campione senza che siano stati effettuati ulteriori approfondimenti. Nel dicembre 2014, una volta completati gli accertamenti su Campione, dopo alcune integrazioni, il rapporto venne inviato alla Procura che dopo circa un anno rigetto’ qualsiasi richiesta”