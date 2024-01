Sparò ad un tunisino nel centro di Agrigento, pensionato arrestato per tentato omicidio 

Nuove accuse nei confronti di Vincenzo Russo, il pensionato agrigentino di 77 anni che lo scorso 20 dicembre sparò all’indirizzo di un tunisino nella zona adiacente a piazza Ravanusella, nel centro di Agrigento. I poliziotti della Squadra mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip Giuseppe Miceli. Russo, che inizialmente era stato arrestato per porto illegale di arma, adesso è accusato anche di tentato omicidio. Dopo le formalità di rito è stato nuovamente posto ai domiciliari.

La vicenda risale allo scorso 20 dicembre. Secondo quanto ricostruito il pensionato, armato di pistola, sparò all’indirizzo di un tunisino 49enne colpendolo ad un polso. La vittima dell’agguato, ferito, riuscì a scappare e chiamare soccorsi e forze dell’ordine. La polizia, dopo aver sentito alcuni testimoni e visionato le immagini delle telecamere, arrivò dritto al pensionato. Quest’ultimo, in un primo interrogatorio, dichiarò di aver sparato ma non per uccidere. Da chiarire ancora il movente che potrebbe essere ricercato in dissidi personali ed economici.