Canicattì

Tentata estorsione ai genitori, assolto 24enne di Canicattì 

Il canicattinese era accusato di aver incendiato un magazzino per costringere i genitori a dargli soldi

Pubblicato 24 ore fa
Da Redazione

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha disposto l’assoluzione nei confronti di Danilo Camillo Pio Albanito, 24 anni, di Canicattì, finito a processo con l’accusa di tentata estorsione ai danni dei genitori. Il pm aveva chiesto la condanna a tre anni, un mese e dieci giorni di reclusione.

Il giovane, difeso dall’avvocato Davide Casà, era stato arrestato la scorsa estate dopo aver incendiato un magazzino e minacciato di far saltare in aria l’immobile per costringere i genitori a consegnarli venti euro. Il giudice, tuttavia, ha ritenuto che l’episodio in questione non integrasse il reato di estorsione. Il 24enne è tornato in libertà dopo che gli sono stati revocati gli arresti domiciliari. 

