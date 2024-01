Tentato traffico influenza, avvocato condannato a 10 mesi di reclusione

La prima sezione penale del Tribunale di Messina, in composizione monocratica, ha condannato l’avvocato Vincenzo Cannarozzo, del foro di Catania, a 10 mesi di reclusione, pena sospesa, per tentato traffico di influenza illecita. Il giudice ha disposto l’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici e il risarcimento danni, da liquidarsi in separata sede, nei confronti della parte lesa, il magistrato di Catania Maria Fascetto Sivillo, assistita dall’avvocato Giovanni Adriano Lombardo, e al risarcimento delle spesi legali.

Al centro del procedimento, ricostruisce il legale di Maria Fascetto Sivillo, l’avvocato Lombardo, un esposto del magistrato di Catania che aveva denunciato Cannarozo per presunte “condotte finalizzate a ottenere la consegna di somme di denaro quali dazioni per remunerare presunti pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio e così intercedere per ottenere indebiti vantaggi”. “Circostanza – afferma l’avvocato Lombardo – mai verificatasi per il rifiuto opposto dalla Fascetto Sivillo la quale, al contrario, informava dell’accaduto la Procura”. Il giudice si è riservato 60 giorni per il deposito della sentenza che è stata emessa il 13 dicembre scorso, ma il cui dispositivo è stato reso noto oggi.