Terreno trasformato in maxi discarica a Fontanelle, 15 indagati 

Un terreno di circa seimila metri quadrati trasformato in una maxi discarica abusiva con rifiuti di ogni genere, anche pericolosi, che talvolta venivano “smaltiti” appiccando fuoco in maniera incontrollata. La procura di Agrigento chiude l’inchiesta e notifica l’avviso di conclusione indagini nei confronti di 15 persone. Al centro dell’attività investigativa vi è una grossa porzione di terra nel quartiere di Fontanelle, precisamente in contrada Serra Ferlicchio.

La maggior parte di loro, di età compresa tra i trenta e i sessant’anni, è residente nella Città dei templi. Ad una coppia viene contestato l’aver gestito il terreno – formalmente intestato ad una terza persona – trasformandolo in una discarica adibita a raccolta di rifiuti tra i quali vecchi mobili, parti di infissi in alluminio, materiali plastici e ferrosi, lastre di vetro, veicoli in stato di abbandono, videocassette, cd, abiti usati e tanto altro. Gli indagati hanno adesso venti giorni di tempo per presentare memorie difensive o chiedere di essere sentiti dal pubblico ministero per scongiurare il rinvio a giudizio.