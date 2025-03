Truffa anziana fingendo di essere un avvocato, Procura chiede arresto di 24enne

Si è reso protagonista di una truffa ai danni di un’anziana, spacciandosi per un avvocato, chiedendo quasi mille euro per scongiurare guai alla figlia della donna. Adesso la procura di Agrigento ha chiesto gli arresti domiciliari nei confronti di un 24enne catanese e il gip Iacopo Mazzullo ha fissato il cosiddetto “interrogatorio preventivo”, il nuovo istituto che prevede un passaggio intermedio prima di emettere una eventuale misura cautelare. L’interrogatorio si svolgerà giovedì.

Il giovane si era presentato a casa dell’anziana fingendosi un avvocato e dicendo alla donna che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente, investendo una signora incinta. Per evitare guai avrebbe dovuto pagare 950 euro. L’anziana, in preda al panico, ha così consegnato nelle mani del ragazzo monili d’oro e gioielli per un valore stimato di circa 500 euro. Soltanto dopo ha capito di essere stata raggirata e ha denunciato tutto ai carabinieri. In seguito è riuscita a identificare il 24enne che adesso sarà interrogato per evitare l’arresto.