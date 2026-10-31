Uccise la cognata che stava accudendo la suocera, condannato a 30 anni

La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, dichiarandolo inammissibile. Per Mariano Barresi, pensionato 67enne che il 4 marzo del 2023 uccise la cognata a Giarratana, nel Ragusano, diventa definitiva la condanna a 30 anni di carcere. Nel cuore della notte Barresi si recò dalla cognata Rosalba dell’Albani, 52enne, nell’appartamento della suocera alla quale la donna stava prestando assistenza notturna.

Uno stabile, a Giarratana, dove abitavano oltre alla madre, anche le due sorelle di Rosalba dell’Albani, una delle quali era sposata proprio con Barresi e che si alternavano nella assistenza dell’anziana. L’uomo, dopo avere commesso il delitto era risalito nel suo appartamento quando per la donna non c’era piu’ nulla da fare. Barres era stato condannato nei due gradi di giudizio per omicidio aggravato dall’avere agito in circostanze tali da ostacolare la privata difesa. Dovra’ risarcire il marito e i tre figli della vittima che si sono costituiti parte civile.