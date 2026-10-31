Giudiziaria

Uccise la cognata che stava accudendo la suocera, condannato a 30 anni

Mariano Barresi, pensionato 67enne che il 4 marzo del 2023 uccise la cognata Rosalba dell'Albani

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, dichiarandolo inammissibile. Per Mariano Barresi, pensionato 67enne che il 4 marzo del 2023 uccise la cognata a Giarratana, nel Ragusano, diventa definitiva la condanna a 30 anni di carcere. Nel cuore della notte Barresi si recò dalla cognata Rosalba dell’Albani, 52enne, nell’appartamento della suocera alla quale la donna stava prestando assistenza notturna.

Uno stabile, a Giarratana, dove abitavano oltre alla madre, anche le due sorelle di Rosalba dell’Albani, una delle quali era sposata proprio con Barresi e che si alternavano nella assistenza dell’anziana. L’uomo, dopo avere commesso il delitto era risalito nel suo appartamento quando per la donna non c’era piu’ nulla da fare. Barres era stato condannato nei due gradi di giudizio per omicidio aggravato dall’avere agito in circostanze tali da ostacolare la privata difesa. Dovra’ risarcire il marito e i tre figli della vittima che si sono costituiti parte civile. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Giuseppe Castaldo è il nuovo direttore di Grandangolo: “Una storia che continua, custodi della sua visione”
Agrigento

“Eventopoli”, dirigente indagato lascia incarico “Affari generali” al Comune di Agrigento
Agrigento

Maxi sequestro di prodotti di Halloween nell’Agrigentino, sanzioni per oltre 15 mila euro
Apertura

“Eventopoli”: il cerchio magico dell’onorevole Lillo Pisano
Agrigento

Toghe in lutto ad Agrigento, morto a soli 54 anni l’avvocato Santino Russo 
banner italpress istituzionale banner italpress tv