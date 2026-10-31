“Eventopoli”, dirigente indagato lascia incarico “Affari generali” al Comune di Agrigento

L’inchiesta sui finanziamenti pubblici per eventi culturali e turistici provoca una riorganizzazione ai vertici amministrativi del Comune di Agrigento. Antonio Insalaco, coinvolto nell’indagine che vede fra gli indagati anche il deputato nazionale Calogero Pisano, ha chiesto di lasciare la guida del settore Affari generali e istituzionali. Il sindaco Michele Sodano ha accolto la richiesta, disponendo la rotazione straordinaria degli incarichi e affidando il settore a Giovanni Mantione. La decisione arriva alla vigilia degli interrogatori preventivi nell’ambito dell’inchiesta per la quale la Procura ha chiesto il carcere per Pisano e misure interdittive per Insalaco e il dirigente regionale Giuseppe Librizzi. Secondo gli investigatori, alcuni finanziamenti destinati a manifestazioni culturali sarebbero stati gestiti attraverso procedure e rendicontazioni irregolari. Insalaco, che ha comunicato formalmente all’amministrazione di essere indagato, mantiene la responsabilita’ dei Servizi alla persona e, temporaneamente, quelle di Territorio, ambiente e sanità e della polizia locale. Il Comune ha motivato la scelta con la carenza di dirigenti, che impedisce una redistribuzione completa degli incarichi.