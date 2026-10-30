Raffadali, ruba tre bottiglie di alcolici dal supermercato: chiede scusa e viene perdonato

Prima ha rubato tre bottiglie di alcolici andando via senza pagare. Poco dopo, però, è tornato sui suoi passi, ha chiesto scusa al titolare e lo ha risarcito con 100 euro.

Si chiude con il ritiro della querela la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista un 34enne tunisino residente ad Agrigento, accusato di aver messo a segno un furto nel minimarket “Rosso Tono” a Raffadali. L’accordo è stato sancito davanti i carabinieri della locale caserma. Il proprietario dell’esercizio commerciale, dopo aver perdonato il 34enne, ha ritirato la querela. Il giudice Michele Agrifoglio ne ha preso atto e ha così dichiarato il reato estinto.