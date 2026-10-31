Agrigento

Maxi sequestro di prodotti di Halloween nell’Agrigentino, sanzioni per oltre 15 mila euro

Controlli in cinque negozi tra Agrigento, Sciacca, Raffadali e Canicattì. sono state elevate sanzioni totali superiori a € 15.000

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione



Nell’ambito di un piano di mirati servizi volti alla verifica del rispetto della normativa a tutela dei consumatori e del commercio, i finanzieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno eseguito una serie di interventi nel territorio della Provincia a contrasto della vendita di prodotti non conformi agli standard di sicurezza e di trasparenza.

Gli interventi, scaturiti da una ramificata analisi degli esercizi locali con la maggiore mole di distribuzione di oggettistica in occasione della festività di “Halloween”, nei Comuni di Agrigento, Sciacca, Canicattì e Raffadali, hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro amministrativo oltre 4.400 articoli, per un valore di circa 10.000 euro, tra cui maschere, costumi per bambini, accessori per il travestimento, giocattoli, palloncini, lanterne, candele e svariati oggetti a forma di zucca, di ragno o di teschio, destinati prevalentemente ai consumatori più piccoli.La merce è risultata priva della Marcatura CE, obbligatoria per certificare la conformità agli standard europei di sicurezza. Molti dei prodotti erano inoltre carenti delle indicazioni minime in lingua italiana relative a: composizione dei materiali e presenza di sostanze potenzialmente tossiche, avvertenze sui rischi (es. infiammabilità o presenza di piccole parti ingeribili), identità del produttore o dell’importatore nell’Unione Europea.

Oltre al sequestro volto a cautelare la merce, sono state elevate sanzioni totali superiori a € 15.000 nei confronti dei titolari delle 5 attività commerciali segnalate alla locale Camera di Commercio. Le Fiamme Gialle agrigentine proseguono nel diuturno impegno a difendere la sicurezza e la legalità economica, anche attraverso le attività volte a proteggere i diritti dei consumatori e dei cittadini più vulnerabili, quali i bambini, per i quali una ricorrenza come “Halloween” non deve rappresentare un momento di maggiore esposizione a rischi per la loro incolumità, ma un’occasione di divertimento.

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