Caltanissetta

Operazione Alto impatto: 5 arresti, due denunce e sequestri di droga

I controlli si svolti a Gela

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Cinque persone arrestate, due denunciate all’Autorità giudiziaria e tre segnalate all’Autorità amministrativa per violazione della normativa concernente gli stupefacenti. Sequestrati 184 grammi di cocaina, 2,3 chili di hashish e 1,2 chili di marijuana. È questo il bilancio dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio ad Alto Impatto, eseguiti nella serata ieri a Gela in attuazione delle direttive del Sig. Prefetto, impartite nel corso di apposita Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, per il contrasto a forme di illegalità diffusa. I servizi interforze, definiti con ordinanza del Questore, a seguito di apposito tavolo tecnico e finalizzati a prevenire e reprimere azioni delittuose attraverso mirati e capillari controlli, sono stati eseguiti con l’impiego di equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza degli Uffici e Comandi territoriali di Gela e con l’ausilio della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Palermo e di unità cinofile della Polizia di Stato.

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