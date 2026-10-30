Migranti, Pagano: “a Lampedusa modello italiano funziona, serve responsabilita’ europea”

“Abbiamo voluto portare a Lampedusa i rappresentanti dei Parlamenti di Francia, Germania e Austria per mostrare concretamente i risultati raggiunti dall’Italia nella gestione dei flussi migratori. Gli sbarchi si sono drasticamente ridotti e il sistema di prima accoglienza ha raggiunto livelli di grande efficienza, professionalità e umanità. E’ importante che proprio i Paesi maggiormente interessati dai movimenti secondari abbiano potuto verificare sul campo il lavoro svolto dall’Italia, che deve diventare patrimonio comune dell’intera Unione Europea”. Lo ha dichiarato Nazario Pagano, Presidente della I Commissione Affari costituzionali nel corso della missione istituzionale promossa dalla Camera dei deputati a Lampedusa con le delegazioni parlamentari di Francia, Germania e Austria e organizzata in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, attraverso la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, diretta dal prefetto Claudio Galzerano. Accolti dal prefetto di Agrigento Caccamo, dal questore Palumbo e dal sindaco Mannino, i parlamentari hanno visitato l’hotspot gestito dalla Croce Rossa Italiana, approfondendo le procedure di accoglienza, identificazione e tutela delle persone vulnerabili. Le delegazioni straniere hanno espresso forte apprezzamento per l’organizzazione della struttura e per la collaborazione tra autorità italiane, agenzie europee e organizzazioni internazionali, che combina una efficiente gestione dei flussi con il pieno rispetto dei diritti umani. Hanno inoltre convenuto con il presidente Pagano sulla necessità di definire una risposta europea e condivisa in tutte le fasi di gestione dei flussi migratori, dallo sbarco all’accoglienza, dal trattamento delle domande di asilo ai rimpatri. “Dal 2023, con l’affidamento dell’hotspot alla Croce Rossa Italiana, il sistema ha compiuto un significativo salto di qualità, che oggi tutti hanno riconosciuto. Un ringraziamento particolare va al prefetto Claudio Galzerano per il prezioso contributo alla realizzazione della missione e per il suo impegno istituzionale, al prefetto Caccamo, al questore Palumbo, al sindaco Mannino e a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dell’Aeronautica Militare e delle altre amministrazioni dello Stato impegnate quotidianamente sull’isola. La mia sincera gratitudine va inoltre alla Croce Rossa Italiana, a Frontex, l’Agenzia dell’UE per l’asilo, a Europol, UNHCR, OIM, Save the Children, Unicef e tutte le organizzazioni che collaborano alle attività di accoglienza. Il loro lavoro dimostra il valore aggiunto della cooperazione europea. La drastica riduzione degli sbarchi e l’efficienza del sistema di prima accoglienza dimostrano i risultati raggiunti dall’Italia nella gestione dei flussi migratorr. “L’iniziativa della Camera dei deputati punta a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra i Parlamenti europei su una sfida che richiede responsabilita’ comuni. Le frontiere italiane sono frontiere europee”, ha sottolineato Pagano, rivolgendo un particolare ringraziamento al prefetto Claudio Galzerano, al prefetto Caccamo, al questore Palumbo, al sindaco Mannino, alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza, alla Guardia costiera, all’Aeronautica militare, alla Croce rossa italiana, al personale sanitario Usmaf, alle agenzie Ue e internazionali, nonche’ alle Organizzazioni non governative impegnate sull’isola.