Violenza sessuale, 27enne condannato a quattro anni di carcere 

I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno condannato a quattro anni di reclusione un ventisettenne per violenza sessuale. La vicenda risale allo scorso anno quando, secondo la ricostruzione accusatorio, l’uomo avrebbe costretto una conoscente a subire rapporto sessuali. I due erano stati insieme in un bar per l’aperitivo, trasferendosi poi in casa dell’imputato.

Al 27enne venivano contestate sia l’aggravante di aver approfittato dello stato di ubriachezza della ragazza ma anche il reato di lesioni. Entrambe le circostanze sono cadute. Il pm Elettra Consoli – che durante la requisitoria aveva ribadito che quando “una donna dice no, è no” – aveva chiesto la condanna dell’imputato a 8 anni. La difesa, rappresentata dagli avvocati Salvatore Virgone e Daniela Posante, aveva invece sostenuto che la ragazza avesse prestato il consenso. Il tribunale ha riconosciuto anche un risarcimento alla parte civile, rappresentata dall’avvocato Davide Cortese, senza tuttavia disporre la provvisionale.