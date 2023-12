Violenza sessuale di gruppo, tre arresti dopo condanne

Finiscono in carcere i tre condannati per la violenza sessuale di gruppo avvenuta a Campobello di Mazara nel febbraio del 2021: i tre, arrestati dai carabinieri in seguito a ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, sono Eros Biondo, Francesco Biondo e Giuseppe Titone Giuseppe, chiamati a scontare una pena di 5 anni e 3 mesi di reclusione. Gli arrestati sono adesso nel carcere di Trapani.