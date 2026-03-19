Violenza sessuale su una minorenne, 70enne condannato a 17 anni di carcere

La prima sezione della corte d’assise di Palermo, competente perche’ la vittima all’epoca dei fatti e all’inizio degli abusi aveva meno di dieci anni di eta’, ha condannato a 17 anni un settantenne palermitano, riconosciuto responsabile di una serie di violenze sessuali, durate per cinque anni.

Il collegio presieduto da Vincenzo Terranova ha inflitto all’imputato cinque anni in piu’ di quelli che aveva chiesto il pubblico ministero: l’uomo e’ stato anche condannato a pagare una provvisionale immediatamente esecutiva di 100 mila euro.

La vittima – oggi maggiorenne – denuncio’, parlandone con la madre, nel 2018, dopo avere compiuto i 13 anni. Gli episodi di cui rimase vittima avvennero in un paese della provincia, non indicato per il rispetto della privacy della “persona offesa”. Nel procedimento e’ stata assistita dall’avvocato Tiziana Staropoli.