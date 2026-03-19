Giudiziaria

Violenza sessuale su una minorenne, 70enne condannato a 17 anni di carcere

La vittima - oggi maggiorenne - denuncio', parlandone con la madre, nel 2018, dopo avere compiuto i 13 anni

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

 La prima sezione della corte d’assise di Palermo, competente perche’ la vittima all’epoca dei fatti e all’inizio degli abusi aveva meno di dieci anni di eta’, ha condannato a 17 anni un settantenne palermitano, riconosciuto responsabile di una serie di violenze sessuali, durate per cinque anni.

Il collegio presieduto da Vincenzo Terranova ha inflitto all’imputato cinque anni in piu’ di quelli che aveva chiesto il pubblico ministero: l’uomo e’ stato anche condannato a pagare una provvisionale immediatamente esecutiva di 100 mila euro.

La vittima – oggi maggiorenne – denuncio’, parlandone con la madre, nel 2018, dopo avere compiuto i 13 anni. Gli episodi di cui rimase vittima avvennero in un paese della provincia, non indicato per il rispetto della privacy della “persona offesa”. Nel procedimento e’ stata assistita dall’avvocato Tiziana Staropoli.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 10/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

di Gioacchino Schicchi

Elezioni, Fontana avverte il centrodestra: “Divisi si perde, scegliere il candidato senza imposizioni”
Giudiziaria

Violenza sessuale su una minorenne, 70enne condannato a 17 anni di carcere
Mafia

Il mandamento mafioso di Porta Nuova, 12 condanne e 4 assoluzioni
Siculiana

Siculiana entra nel circuito della “Strada degli scrittori” con il poeta Stefano Bissi
Agrigento

Ad Agrigento il convegno “Cantiere Comunità: la responsabilità collettiva del reinserimento”
Sicilia by Italpress

Notte di fuoco a Palermo per le “vampe” di San Giuseppe, in fiamme anche cassonetti e auto
banner italpress istituzionale banner italpress tv