“Violenza sessuale su una ragazzina ad Aragona”, chiesti 14 anni per un gruppo di giostrai 

Il sostituto procuratore della Repubblica, Elenia Manno, ha avanzato la richiesta di condanna a 14 anni di reclusione nei confronti di un gruppo di giostrai accusati di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina, all’epoca 13enne, avvenuta durante i festeggiamenti della Madonna di Fatima ad Aragona.

Il pubblico ministero ha chiesto la condanna per Riccardo Fonte, 65 anni, di Caltanissetta; Bogdan Petru Corcoz, 27 anni; Vasile Lucian Isache, 30 anni; Costantin Cosmin Babiuc Pavel, 30 anni. Tutti sono accusati di violenza sessuale ai danni di una minorenne. Il prossimo 27 maggio inizieranno le arringhe difensive degli avvocati Salvatore Cusumano, Samantha Borsellino, Marcello Lus e Valentina Burgio.

La parte civile è rappresentata dagli avvocati Daniela Posante e Antonella Arcieri. La vicenda risale al 13 maggio 2015 in occasione dei festeggiamenti della Madonna di Fatima ad Aragona e scaturisce dalla denuncia presentata dalla madre della ragazzina. Un processo in cui non sono mancati i colpi di scena come quello avvenuto nell’udienza del novembre dello scorso anno quando due delle amiche della ragazza ritrattarono in aula l’intera versione dei fatti fornita durante le indagini alla polizia.