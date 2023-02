Assemblea ANCI, il sindaco Provvidenza eletto nel Consiglio Regionale

Si è svolta a Palermo la XII Assemblea Congressuale dell’ANCI Sicilia per l’elezione del Presidente e del Consiglio Regionale dell’Associazione dei Comuni Siciliani.

Paolo Amenta è il nuovo presidente dell’Anci Sicilia; si chiude l’era di Leoluca Orlando, ex sindaco di Palermo, alla guida dei Comuni siciliani ininterrottamente dal 2014 ad oggi.

“Si apre una stagione importantissima nel segno dell’unità”, ha dichiarato il neo presidente Amenta. “Dopo i grandi disastri finanziari provocati dall’armonizzazione contabile – prosegue Amenta – adesso è iniziata per i Comuni la trattativa con lo Stato sul federalismo fiscale e la cosiddetta autonomia differenziata. Con la Regione invece andrà discussio il fondo delle autonomie locali e la questione rifiuti. Conferire in discarica l’indifferenziato ha raggiunto costi eccessivi, circa 400 euro a tonnellata. Servono gli impianti di prossimità per chiudere il ciclo dei rifiuti e incrementare sempre più la differenziata. La lista della spesa è lunga e non dobbiamo dimenticarci che i Comuni devono organizzare la programmazione del Pnrr. C’è tanto da fare. Sulla legge di stabilità non escludiamo il confronto ma neppure iniziative di protesta se non si mette al centro la dignità dei Comuni. O si apre da subito un confronto sul fondo per le autonomie ponendo fine all’emorragia finanziaria o non escludiamo alcun tipo di azione”.

Ad essere eletto nel Consiglio Regionale dell’ANCI il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza.

“Un grande privilegio per me e per la mia Grotte. Grazie a tutti Voi! Continuerò a dare il massimo”, ha dichiaro il primo cittadino.