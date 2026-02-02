Da Grotte agli Stati Uniti, le t-shirt in dialetto siciliano IvyGroovy arrivano al Saint Louis Art Museum

Dalla Sicilia, e precisamente da Grotte, piccolo paesino dell’agrigentino, il brand IvyGroovy di Simona Agnello approda in uno dei templi culturali più importanti d’America. Le sue t-shirt in cotone organico, decorate con collage artistici e parole in dialetto siciliano, saranno infatti vendute all’interno del Saint Louis Art Museum, uno dei più grandi e prestigiosi musei d’arte degli Stati Uniti.

“Un traguardo straordinario che segna un momento chiave per il brand e per la moda artigianale italiana, capace di dialogare con il linguaggio dell’arte e di attraversare l’oceano portando con sé identità, memoria e visione contemporanea”, dichiara Simona Agnello stilista e artista che ha costruito il progetto nel 2019, realizzando abiti su misura, collage artistici per t-shirt in tiratura limitata e abiti da sposa, trasformando ogni creazione in un pezzo unico.

“L’arrivo al Saint Louis Art Museum rappresenta una consacrazione importante: un riconoscimento internazionale che dimostra come la moda indipendente, quando è autentica e radicata, possa trovare spazio nei luoghi istituzionali dell’arte globale”, continua la stilista. “Per me non si tratta solo di una vendita museale, ma di un messaggio forte: la creatività siciliana parla al mondo, senza traduzioni forzate, restando fedele alle proprie origini. Un successo che conferma la forza di un progetto nato dal basso e arrivato lontano. E che, a giudicare da questo traguardo, ha appena iniziato il suo viaggio”, ha concluso.