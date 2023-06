Grotte, cede il balcone di casa e lui precipita: 62enne trasferito in elisoccorso

Un sessantaduenne disoccupato di Grotte è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo essere precipitato da un’altezza di sei metri a causa del cedimento del balcone di casa. L’uomo è caduto violentemente sul selciato e ha riportati traumi sparsi.

Immediati i soccorsi con un elicottero che lo ha trasportato a Caltanissetta dove adesso si trova ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto in via Manin. Al lavoro i tecnici del comune di Grotte per verificare le cause del cedimento del balcone. La zona è stata interdetta.