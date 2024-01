Grotte, controlli e multe ai furbetti dei rifiuti

“Continua la lotta ai maleducati. Quest’anno il Comune di Grotte ha regolarmente assicurato il servizio nei giorni di Natale, Capodanno e dell’Epifania. Nonostante questo, il 26 dicembre diversi “soggetti” hanno preferito riempire di spazzatura l’area di Via Seminerio.

Nei prossimi giorni ben 12 verbali da 500,00 euro saranno recapitati ai gentili signori. Colgo l’occasione per ringraziare la stragrande maggioranza dei nostri concittadini che rispettano l’ambiente e il nostro territorio.

Ancora una volta invito tutti a grottesi a segnalare, anche con fotografie e in forma anonima, tutti i casi di “lancio del sacchetto”. Un sentito ringraziamento all’Isp. Liotta e a tutti i componenti della Polizia locale per l’ottimo lavoro svolto.” Questa la nota del sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza.