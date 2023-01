Grotte, installato il primo eco-compattatore “Mangiaplastica”

Arrivato a Grotte il primo eco-compattatore “MANGIAPLASTICA” finanziato dal Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica). Si tratta di un eco-compattatore che “letteralmente” mangia la plastica, riducendo il volume. Un sistema di compattazione utile per lo smaltimento di bottiglie o flaconi realizzati in materiale plastico Pet, permettendo il reinserimento del rifiuto nella filiera virtuosa di riciclo e riuso, a tutela dell’ambiente.

La macchina è stata posizionata in Piazza Magnani e nei prossimi giorni sarà resa operativa. A darne nota il sindaco Alfonso Provvidenza e L’Assessore all’Igiene Ambientale Arch. Antonio Morreale.