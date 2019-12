Anche Bivona sulla Cnn per le case ad 1 dollaro

“Bivona, una piccola città nel cuore della Sicilia, offre bonus fiscali a chiunque voglia pagare poco più di un dollaro per acquistare un immobile fatiscente da ristrutturare.” Così scrive la Cnn in un servizio lungo ed articolato, corredato da fotografie e filmati. Come accaduto in altre città e paesi italiani che offrono proprietà per poco o niente, i giovani di Bivona hanno abbandonato le loro case alla ricerca di migliori opportunità nelle grandi città. “Negli ultimi 40 anni – afferma Angela Cannizzaro, consigliere per la cultura di Bivona – la nostra popolazione si è dimezzata. Oggi siamo scesi a soli 3.800 residenti. Il piano – aggiunge – è di riportare la città al suo massimo splendore come nel XVI secolo.”

I futuri acquirenti dovranno investire nella riparazione e nel ripristino degli immobili. Gli incentivi fiscali di Bivona sono per che sceglie di prendere anche la residenza. A Bivona, alcune delle case in offerta sono in cattivo stato con solo antichi muri di pietra in piedi. Altre, invece, hanno bisogno solo di un lavoro minimo. Ci sono potenzialmente dozzine di case vuote da vendere per poco più di un dollaro. Per accelerare le cose, il comune ha in programma di espropriare tutte le abitazioni vuote se nessuno si farà avanti per rivendicarne la proprietà.

“L’aria fresca di montagna, l’abbondanza di fiumi incontaminati e l’acqua del torrente, le fitte foreste, piene di erbe curative, e i frutteti colorati – afferma il sindaco, Milko Cinà – lo rendono prospero e salutare. La qualità della vita è buona, è un posto ottimale per disintossicarsi. Non c’è smog, nessun rumore, solo natura pura e un panorama eccezionale. Un paio di americani di Minneapolis – conclude il Sindaco Cinà – sono venuti di recente. Erano così affascinati dal luogo e dall’ambiente bucolico che non volevano più andarsene.” Una offerta analoga a quella di Bivona è stata fatta negli ultimi mesi dai comuni di Sambuca di Sicilia, Mussomeli e Cammarata.