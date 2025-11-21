Joppolo Giancaxio, Ilaria Bruno eletta baby sindaca

Nell’aula consiliare del Comune di Joppolo Giancaxio si è respirato un clima di entusiasmo e di partecipazione in occasione delle annuali elezioni del Baby sindaco e del Consiglio Comunale.

A prendere parte a questo importante momento civico sono stati i ragazzi e le ragazze delle classi 4ª e 5ª della Scuola Primaria e i ragazzi e le ragazze delle classi 1ª, 2ª e 3ª della Scuola Secondaria di Primo Grado di Joppolo Giancaxio.

É stata eletta Ilaria Bruno, una baby sindaca che ha già mostrato sensibilità, serietà e un grande spirito di ascolto.

Accanto a lei, il neo vice sindaco Giulio Cuffaro, pronto a sostenerla e collaborare con tutti per rappresentare al meglio i loro compagni.

“Insieme ai consiglieri eletti, questi ragazzi porteranno avanti idee, progetti e desideri nati dai loro coetanei. Il loro compito sarà quello di osservare, proporre e lavorare in squadra, imparando così i valori più autentici della partecipazione democratica.Sono giovani che meritano un grande applauso, perché hanno scelto di mettersi in gioco e di contribuire con entusiasmo alla vita della scuola e del nostro paese. Auguri di cuore alla Baby Sindaca Ilaria Bruno, al vice sindaco Giulio Caffaro e a tutto il Baby Consiglio Comunale di Joppolo Giancaxio.

Che questo percorso sia per tutti loro un’esperienza ricca di crescita, entusiasmo.Buon lavoro, ragazzi!”, ha dichiarato il sindaco Domenico Migliara.