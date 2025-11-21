Apertura

“Quasi tremila cessioni di cocaina in sei mesi a Palma di Montechiaro”, chiesti 4 rinvii a giudizio 

In appena sei mesi – tra aprile 2022 e ottobre 2022 – sarebbero stati accertati oltre 2.600 episodi di cessione di cocaina, a volte anche a minorenni

Pubblicato 1 ora fa
Da Giuseppe Castaldo

La procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di quattro persone coinvolte in un’inchiesta che ipotizza un vasto traffico di cocaina a Palma di Montechiaro. Si tratta di un quarantunenne, due quarantacinquenni e un ventisettenne, tutti di Palma di Montechiaro. La prima udienza preliminare si celebrerà il prossimo 29 gennaio davanti il giudice Iacopo Mazzullo. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Gaspare Lombardo, Rossana Avanzato e Valeria Martorana

Le indagini, eseguite sul campo dalla Squadra mobile di Agrigento, dai poliziotti del locale commissariato e dalla Guardia di Finanza, ipotizzano una rete di spaccio di stupefacente.

In appena sei mesi – tra aprile 2022 e ottobre 2022 – sarebbero stati accertati oltre 2.600 episodi di cessione di cocaina, a volte anche a minorenni. Il personaggio principale dell’inchiesta è un quarantenne di Palma di Montechiaro, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti.

