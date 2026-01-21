Tentato omicidio a Joppolo, commerciante condannato a 8 anni di carcere 

Sentenza confermata anche in secondo grado. I giudici della terza sezione penale della Corte di appello di Palermo hanno condannato ad otto anni di reclusione Francesco Russo, il commerciante agrigentino che la notte del 25 agosto scorso sparò all’addome di un ventitreenne al culmine di una lite avvenuta nel centro di Joppolo Giancaxio. La Corte di appello, dunque, ha confermato per intero il verdetto del gup di Agrigento Micaela Raimondo.

L’imputato, difeso dall’avvocato Santo Lucia, era accusato di tentato omicidio, ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma clandestina. Le persone offese – la vittima del tentato omicidio insieme ai genitori – si sono costituite parte civile tramite l’avvocato Gianluca Sprio. I fatti risalgono al 25 agosto scorso quando – durante una lite – il commerciante esplose un colpo di pistola calibro 44 all’indirizzo di T.A., 23 anni. La vittima, colpita sotto la clavicola, subì una grave lesione al midollo spinale e anche ad un polmone. Da allora è costretto a vivere su una sedia a rotelle.

All’origine della zuffa, ricostruita anche grazie alla testimonianza dello stesso gruppo di amici, ci sarebbe stata la sottrazione-danneggiamento di un telefono di un cugino disabile di Russo. Quest’ultimo, dopo essersi armato, ha sparato al rivale per poi allontanarsi e trovare rifugio in una casa di campagna. L’arma, con matricola abrasa, è stata gettata in un campo. È stato lo stesso Russo, fermato dai carabinieri in auto lungo la strada provinciale 18, a far rinvenire la pistola e i vestiti indossati quella notte. Il commerciante ha sempre negato di voler uccidere il ventitreenne. Nell’interrogatorio di garanzia dichiarò di aver sparato soltanto uno dei due colpi in canna e soltanto dopo esser stato colpito alla testa e aver perso gli occhiali da vista.