Bonificata l’area di Taccio Vecchio, Lucia: “non ci arrendiamo al menefreghismo”

“Un’altra aerea totalmente bonificata, l’area più critica, quella dove la scelleratezza di alcune persone la stava trasformando in una discarica a cielo aperto. Non ci arrenderemo al menefreghismo e alla strafottenza e continueremo imperterriti a mantenere pulito e decoroso il nostro territorio”. Questa la nota dell’assessore Attilio Lucia del Comune di Lampedusa e Linosa a margine della bonifica dell’area di Taccio Vecchio nei pressi del Club Oscià torna pulita.

L’area era diventata una discarica abusiva a cielo aperto; gli operatori della Seap hanno portato via circa 8 tonnellate di materiale tra gomme, plastica, e altro materiale pericolo per l’ambiente e per la salute dell’uomo.