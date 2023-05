Commissione medica su casi tumore vigili del fuoco Lampedusa

Una commissione medica, composta dai sanitari del corpo nazionale dei vigili del fuoco, per acquisire ogni possibile dato e approfondire il problema dei

casi di tumore e di patologie cardiache, con più decessi registratisi, dei pompieri in servizio al distaccamento di

Lampedusa. Lo ha deciso, durante il tavolo di convocato in seguito allo stato d’agitazione proclamato lo scorso metà aprile dalla Uilpa vigili del fuoco, la direzione regionale dei

pompieri.

La Uilpa, con il suo segretario provinciale Antonello Di Malta, ha espresso soddisfazione per l’impegno

dell’amministrazione: “Compiaciuti per l’atteggiamento di rispetto assunto dai vertici dei vigili del fuoco nei confronti

della vicenda, ma soprattutto verso quei colleghi deceduti. Il nostro augurio è che chi rappresenta le istituzioni – ha scritto

Di Malta – abbia lo stesso senso di rispetto dei dirigenti dei vigili del fuoco, cosa che purtroppo qualche rappresentante politico di ente locale non sta comprendendo. La verità non ce l’ha in tasca

nessuno ed è per questo che bisogna cercarla nel rispetto dei morti e delle famiglie di Lampedusa”.

Secondo i dati diffusi dal sindacato, si sono contati dal 1986 ad oggi più di 12 casi di decesso tra i lavoratori che hanno prestato servizio sull’isola connessi a tumori o malattie cardiache.