Delegazione M5S a Lampedusa incontra i Vigili del fuoco: “servono più tutele”

“Ieri all’aeroporto di Lampedusa abbiamo incontrato i Vigili del Fuoco operativi sull’isola che oltre a svolgere tutti i compiti propri del Corpo Nazionale, gestiscono complesse situazioni di allarme o emergenza in costante collaborazione con la Capitaneria di porto isolana. Nell’incontro abbiamo voluto sollevare la serissima questione dei PFAS, le sostanze chimiche largamente utilizzate nell’industria per la loro resistenza all’acqua, al calore e ai grassi, che sono anche resistenti ai processi di degradazione. Negli ultimi anni sono stati ampiamente documentati i loro effetti nocivi sulla salute umana. Il 9 giugno alla Camera dei Deputati abbiamo presentato i dati del monitoraggio indipendente che rileva la presenza di PFAS nel sangue e nei dispositivi di protezione individuali dei Vigili del Fuoco. Alcuni studi statunitensi rilevano che le principali malattie correlate al contatto prolungato con i PFAS, colpiscono i Vigili del Fuoco con una percentuale maggiore rispetto alla popolazione generale. Per queste e altre ragioni abbiamo proposto al governo di avviare un biomonitoraggio dei livelli di PFAS nell’organismo dei Vigili del Fuoco e intraprendere le azioni che consentano il riconoscimento dello status di categoria di lavoratori sottoposti a impieghi altamente e particolarmente usuranti e invalidanti. Abbiamo anche incontrato i parenti dei vigili del fuoco che hanno perso la vita per malattie incurabili che secondo diversi riscontri sarebbero state causate dall’inquinamento elettromagnetico del radar dell’aeroporto di Lampedusa, per molti anni installato a poca distanza dal Distaccamento Aeroportuale di Lampedusa. La loro sacrosanta battaglia che sosteniamo è quella per ottenere il riconoscimento dello status di vittime del dovere per i loro cari scomparsi e ammalatisi nello svolgimento del loro lavoro”.

Lo affermano i parlamentari M5S Ketty Damante e Roberto Traversi, insieme al capogruppo M5S nel Consiglio regionale della Liguria Stefano Giordano, impegnati insieme ad altri 12 parlamentari pentastellati in una visita di due giorni a Lampedusa per discutere con cittadini e addetti ai lavori delle principali criticità dell’isola.